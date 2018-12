Pomorze Zachodnie zamienia stare linie kolejowe na nowe trasy rowerowe

Trasa Pojezierzy Zachodnich na Pomorzu Zachodnim • Fot. Szymon Nitka, Znajkraj

Z

Rowerowe drogowskazy na Pomorzu Zachodnim • Fot. Szymon Nitka, Znajkraj

Trasa Blue Velo po dawnej linii kolejowej • Fot. Szymon Nitka, Znajkraj

Znak szlaku rowerowego na Pomorzu Zachodnim • Fot. Szymon Nitka, Znajkraj

Droga rowerowa koło Trzcińska-Zdroju • Fot. Szymon Nitka, Znajkraj

Winnica Turnau w Baniewicach • Fot. Szymon Nitka, Znajkraj

Trzcińsko-Zdrój • Fot. Szymon Nitka, Znajkraj

Most kolejowy w Siekierkach • Fot. Szymon Nitka, Znajkraj

aczęło się w 2014 roku od Kaszubskiej Marszruty. Sieć turystycznych dróg rowerowych przez Bory Tucholskie była pierwszą w Polsce, która nawiązywała do europejskich standardów. W 2015 roku powstała pierwsza część Szlaku wokół Tatr, wykorzystująca ślad dawnej linii kolejowej. W 2017 roku wystartował projekt Velo Małopolska - ruszyła Wiślana Trasa Rowerowa, a w 2018 roku gotowa była duża część trasy Velo Dunajec*. Wiele wskazuje na to, że w 2019 roku będzie mówiło się głównie o województwie zachodniopomorskim, które realizuje projekt budowy sieci szlaków “Rowerem po Pomorzu Zachodnim”. Po dwóch z nich - Blue Velo i Trasie Pojezierzy Zachodnich - podróżowałem w listopadowy weekend.Rozmachem przy tworzeniu rowerowej sieci szlaków Pomorze Zachodnie wydaje się przebijać nawet Małopolskę. Łączna długość budowanych tras wynosi 1120 kilometrów, które przypadają na cztery przecinające województwo szlaki. Najbardziej popularnym na pewno będzie szlak Velo Baltica, będący jednocześnie częścią europejskich szlaków EuroVelo numer 10 i 13. Dzięki transregionalnemu projektowi Unii Europejskiej nadmorska trasa zyska nowy kształt także w sąsiednim Pomorskiem i zastąpi leciwy, nadbałtycki szlak R10. Całą zachodniopomorską pajęczynę zaplanowano tak, by łączyła się z trasami sąsiednich województw, a także z doskonałymi niemieckimi drogami rowerowymi Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego.Pierwsze szlaki rowerowe Pomorza Zachodniego , które posiadały ukończone, oznakowane i oddane do użytku fragmenty pozwalające na dłuższą wycieczkę, to Blue Velo i Trasa Pojezierzy Zachodnich. Zachodniopomorskie Blue Velo jest jednocześnie końcowym odcinkiem planowanej ogólnopolskiej trasy rowerowej, jaka dzięki zeszłorocznemu porozumieniu marszałków nadodrzańskich województw pobiegnie wzdłuż całej Odry do końca 2021 roku. Drugi szlak to zaprojektowana przez szczecinian trasa biegnąca od Siekierek nad Odrą przez Wałcz, Drawsko Pomorskie i Szczecinek w kierunku pomorskiego Miastka. Obydwa wykorzystują długie przebiegi dawnych pruskich linii kolejowych i łączą się w jedną prawie 100-kilometrową trasę biegnącą przez ciekawe krajoznawczo, lecz na pewno dotąd mało popularne, tereny zachodniej Polski.Nowa trasa ma niewielką szerokość, jednak pozwala na bardzo wygodne i bezpieczne minięcie się dwóch zapakowanych rowerów. Wykorzystanie kolejowego śladu i odbudowanie obiektów mostowych niwelujących zróżnicowaną rzeźbę gwarantuje łagodne nachylenie drogi na podjazdach w dość zróżnicowanym, polodowcowym krajobrazie Pojezierza Myśliborskiego. Rzucają się w oczy bariery wykonane z drewna - nad skarpami lub na naprawdę stromych wałach - w naturalny, przyjazny sposób nawiązujące do otoczenia.Walory krajoznawcze nowych rowerowych szlaków doskonale uzupełniają się z ich jakością techniczną. Pierwszym z kilku bardzo ciekawych miejsc leżącym w pobliżu szlaku jest Winnica Turnau, jedno z pionierskich przedsięwzięć branży winiarskiej w Polsce. Założona prawie 10 lat temu winnica zajmuje 28 hektarów mocno nasłonecznionych pól w okolicy wsi Baniewice. A jej nazwa nawiązuje do właścicieli winnicy, wśród których jest rzeczywiście znany śpiewający poeta. Na umówione zwiedzanie winnicy, w tym winiarni, połączone z degustacją produkowanych tu gatunków win, a także warzonych w tych okolicach serów, trzeba zarezerwować przynajmniej trzy godziny.Po krótkim fragmencie trasy prowadzącym leśnymi drogami Blue Velo trafia do niewielkiego Trzcińska-Zdroju, które już dawno powinno przyciągać turystów zachowanym układem urbanistycznym z XIII wieku, schowanym za zachowanymi w całości murami miejskimi i warownymi basztami wjazdowymi. Miasto szczyci się także dawnym domem kupieckim w centrum miasta, dzisiejszym ratuszem, który powstał prawie 800 lat temu dzięki położeniu miasta na szlaku handlowym łączącym Wielkopolskę z Pomorzem. I choć “zdrój” w nazwie pozostał, uzdrowiskiem borowinowym nie jest już od wybuchu II wojny światowej.Drugiego dnia zachwyci mnie jeszcze jedno miasteczko z zachowanym układem miejskim i prawie kompletnymi miejskimi murami. To Moryń, do którego należy zboczyć ze szlaku za tablicą kierującą do bezimiennego punktu widokowego, z którego... nie rozpościera się właściwie żaden widok. W Moryniu warto zwrócić uwagę również na kościół o unikatowej konstrukcji i rzadko spotykany granitowy ołtarz. Miasto jest też siedzibą polsko-niemieckiego geoparku, co wiąże się z bogatą historią geologiczną tych ziem. Tu też trafiłem na jedyną czynną restaurację/bar na trasie, w dodatku wyróżnianą w powiatowych konkursach - znajduje się przy samym rynku w Moryniu.Kilkanaście kilometrów jazdy po świetnej kolejowej drodze rowerowej później, po przejechaniu przez duży kompleks leśny nad Odrą docieram do końcowego znaku Trasy Pojezierzy Zachodnich. Znak stoi przed niecodziennym obiektem, jakim jest most kolejowy w Siekierkach, stojący w miejscu wysadzonych w powietrze przez hitlerowców dawnych mostów. Przez najbliższe dwa lata siekierkowski most będzie remontowany zarówno przez Polaków, jak i Niemców (granica dzieli go dzisiaj na dwie części), by stać się mostem… rowerowym i platformą widokową. Pieszo-rowerowa nawierzchnia na dawnym moście kolejowym połączy Pomorze Zachodnie ze szlakiem Odra-Nysa i już istniejącą drogą rowerową prowadzącą po tej samej linii kolejowej po niemieckiej stronie.Zapraszam na www.znajkraj.pl po więcej informacji o nowych szlakach Pomorza Zachodniego.Szymon NitkaObserwuj Znajkraj na Instagramie Zobacz więcej artykułów o podróżach: